İzmir'de FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine çalışma başlatıldı.

118 hücre evine eş zamanlı operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen 118 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında İzmir il sorumlusu, Ağrı, Ardahan, Trabzon ve Karadeniz eski il sorumluları ile emniyet ve TSK'nın sorumlularının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

Cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine para dağıltıldığı iddiası

Evlerde yapılan aramalarda, 75 bin lira, 17 bin dolar ve bin 500 avro ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ele geçirildi. Evlerde bulunan dokümanlarda, polis ekiplerince yapılacak operasyon sırasında örgüt mensuplarının nasıl davranması gerektiği yönünde yazılı talimatlar bulundu.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı ve gaybubet evlerinin kiralarının ödendiği öne sürüldü.

Sözde İzmir il sorumlusu adına imzalanmış kitap

Sözde İzmir il sorumlusunun evinde yapılan aramada ise gizlenmiş örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından il sorumlusu adına imzalanmış kitap da ele geçirildi.

Çocukların eğitildiği öne sürüldü

Operasyon düzenlenen adreslerden bir apartmandaki kişilerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi.

Ayrıca, ailelerinden kopartılan çocuklara terör örgütün amaçları doğrultusunda eğitim verildiği ileri sürüldü.

Kentte aktif olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla örgüt liderinin videolarının izletildiği, örgütsel dokümanlar okutulduğu, gelecekte örgüt adına faaliyetler yürütmek üzere hangi mesleği seçmeleri konusunda yönlendirildikleri belirlendi. Bu evlerden kaçmak isteyen çocukların cezalandırıldığı belirlendi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA