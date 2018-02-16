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Buradasınız : » » İzmir'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu amacıyla kalkış yapan bir eğitim uçağı Menemen'in Tuzçullu Mahallesi'ne düştü. 2 asker şehit oldu.

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Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 pilot askerin bulunduğu askeri eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, 2 pilotun şehit olduğu belirlendi.

Uçağının enkazına ulaşıldı

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen uçağın enkazına ulaşıldı.

Açıklamada, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştür. Uçağın enkazına ulaşılmış olup 2 kahraman pilotumuz şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Askeri eğitim uçağının üsten kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi yakınlarındaki boş araziye düştüğü öğrenildi.

TSK konuyla ilgili açıklama yaptı

"16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."

Kaynak: DHA

Etiketler: uçak, pilot, izmir, asker
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