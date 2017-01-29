İzmir'de darbe girişimine ilişkin askerlere yönelik ilk dava yarın

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamenin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından 152'si tutuklu 270 sanık, yarın Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Her tutuklu sanığın bir yakınının alınacağı, 654 kişi kapasiteli salonda yer kalması halinde tutuksuz sanıkların yakınları da duruşmayı izleyebilecek. Sınırlı sayıda basın mensubunun takip edebileceği duruşmaya ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmayacak.

Tamamı TSK'dan ihraç edildi

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 152'si tutuklu 270 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltiliyor.

Tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, davanın sanıkları arasında bulunuyor.

Davada meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve iki sivil de tutuklu yargılanacak.

Sanıklar hakkındaki suçlamalar

Ankara'da darbe planının yapıldığı villaları ve adresleri gösteren gizli tanıkların ifadelerinin de askeri darbenin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından planlandığını ve hazırlanan planların onun onayına sunulduğunu kanıtladığı vurgulanan iddianamede, örgüt hiyerarşisinde "Hava Kuvvetleri imamı" olarak kodlanan Adil Öksüz'ün, Ankara'daki villada darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık ile toplantı yaptığı belge ve bilgilerine yer verdi.

Ayrıca, iddianamede yeni bilgi ve ifadeler doğrultusunda halen firari durumdaki Öksüz'ün, örgütün "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu bilgisine yer verildi.

"Kuzgun" ve "Şapka" kod adlı gizli tanıkların ifadelerinin aktarıldığı iddianamede, darbe planının Öksüz tarafından 12 Temmuz Salı günü ABD'ye götürülerek Gülen'in onayının ardından devreye sokulduğu, planın ayrıntılarıyla ele alındığı Ankara'daki villada gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili yapılacakların da konuşulduğu yönündeki beyanlar yer aldı.

MAK timleri önceden kurulmuş

"Şapka" kod adlı gizli tanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da olmaması nedeniyle Erdoğan'a yönelik planın değiştirildiğini, Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı'na operasyon için görevlendirilen uçuş personeli dahil 39 askerin Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından hareket ettiğini belirterek, Komutanlığın hem nakliye hem de bünyesinde bulunan MAK timleri nedeniyle saldırı merkezi olarak kullanıldığını kaydetti.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan MAK timlerinin kuruluşuna ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, daha önce tüm hava üs komutanlıklarında bulunan arama kurtarma timlerinde 2007'den itibaren örgütün hakimiyet kurmaya başlandığına ve tüm karşı çıkmalara rağmen darbe girişimi şüphelilerinden Akın Öztürk'ün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı 2014'te bu timi İzmir ve Konya'da toplayarak örgüt hakimiyetini sağladığına işaret edildi.

"Yurtta Sulh Konseyi 2016'nın ramazan ayında kuruldu"

İddianamede, "15 Temmuz 2016'da saat 22.00 sıralarında 'Yurtta Sulh Konseyi' adı altındaki sözde bir teşekkül tarafından hazırlandığı anlaşılan darbe girişimine kalkıştığı, olay gecesi Genelkurmay Başkanlığı Karargahından tüm askeri birliklere gönderilen 'sıkıyönetim direktifi' adı altında bildiriyi bağlı tüm birliklere gönderdikleri, Yurtta Sulh Konseyi'nin 2016 yılı ramazan ayı içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yönetici kadrosu tarafından kurulduğu, konseyin aldığı kararları neticesinde askeri birliklerden sorumlu olan "abi"lere talimatların iletildiği, içine sızdıkları askeri kurumlarda bulunan örgüt mensuplarına talimatların 16 Temmuz günü saat 03.00'de eylemi gerçekleştirmek için önceden verildiği, Yurtta Sulh Konseyi'nin sıkıyönetim eylem planının 15 Temmuz'da, gün içinde deşifre olmasını müteakip, örgüt üst düzey yöneticileri ve bağlantılı oldukları dış istihbarat birimleri tarafından öne alarak aynı gün saat 21.00'den itibaren eylem planını uygulamaya koydukları anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianame

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 şüphelinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti. AA