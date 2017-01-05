İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan saldırıya ilişkin açıklama

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayyıldız, Bayraklı'daki Adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adliye önünde görevli polis memurlarının bir aracı kontrol noktasında durdurmak istemesi üzerine çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmaya giren teröristlerin kaçarken bombayı patlattığını anlatan Vali Ayyıldız, "Maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ve bir adliye memuru şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane, durumu ciddi olanlar var ama genelde tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz, hastalarımıza ve tedavi göreceklere de şifa diliyoruz. Emniyet güçlerimizin dikkati ve çabası sonucu çok az bir zaiyatla, maalesef içlerinde şehit olan kardeşlerimizin de çaba ve gayretleriyle, çok fazla zaiyat olmadan ama içimizi yakan şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

"Bu teröristler ölü ele geçirilmiştir" diyen Vali Ayyıldız, "Yanlarında 2 Kalaşnikof tüfek, RPG-7 ve ona ait 8 fişek ile el bombaları tahmin ediyorum, 8 tane de onlardan var. Bu şekilde ele geçirilmiş. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması, alınan tedbirlerin, cefakar, fedakar ve şehit olmayı göze alarak görev yapan emniyet güçlerimiz çabaları sayesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.