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İzmir teknoloji üssü oluyor

İzmir'e 'Teknoloi Üssü' inşa ediliyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya 25 milyar lira katkı sağlayacak projeyle, toplam 40 bin kişi istihdam edilecek.

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İzmir teknoloji üssü oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'e teknoloji üssü inşa ediyoruz. Elektronik, kimya ve bilişim odaklı projelerimizle Ege Bölgesi ve Türkiye küresel ölçekte rekabetçi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan İzmir'e kurulacak teknoloji üssüne ilişkin paylaşımda bulundu.


 

"Vakit bilişim vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadesini kullanan Erdoğan, projeye ilişkin detayların yer aldığı görseli de paylaştı.

"Teknolojide Milli Atılım" başlığıyla hazırlanan görselde, Ulusal ve uluslararası AR-GE ve inovasyon kuruluşlarının yer aldığı, yakın çevresiyle bir ekosistem oluşturan, üreteceği teknoloji ve ürünler ile ülke ekonomisine belirgin bir katma değer kazandıran, uluslararası alanda rekabet edecek bir teknoloji üssünü faaliyete geçirildiği ifade edildi.

Elektronik, kimya ve bilişim odaklı proje, Türkiye'yi küresel ölçekte rekabete dahil edecek. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya 25 milyar lira katkı sağlayacak.

Projeyle toplam 40 bin kişinin istihdam edileceği, şirket sayısının 800, toplam yatırımın 1,4 milyar lira olacağı bilgisine yer verildi. Teknoloji üssünün Urla ilçesinde kurulması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

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