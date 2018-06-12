  • 12 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.563
    EURO 5.384
  • BIST 95501.07
    ALTIN 190.357
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir Teknoloji Üssü 40 bin gence iş imkanı sağlayacak

İzmir Teknoloji Üssü 40 bin gence iş imkanı sağlayacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla imza töreni düzenlenen İzmir Teknoloji Üssü'nün 40 bin gence iş imkanı sağlaması bekleniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmir Teknoloji Üssü 40 bin gence iş imkanı sağlayacak

İzmir Teknoloji Üssü Lansmanı imza töreni Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katılımıyla yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım,10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde toplam 800 şirkete çıkmasını hedeflediklerini söyledi.


 

Yıldırım, uzun vadede doğrudan ve dolaylı katkılarıyla birlikte 40 bin civarında gence, araştırmacıya iş ve aş imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Yıldırım son 15 yılda tam zamanlı Ar-Ge çalışanı sayısını 29 binden 137 bine çıkarttıklarını söyledi. 

"2003'te 5 tane teknoparkımız vardı, şu an 77 tane teknoparkımız var. 2008 yılında başlattığımız Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı 10 yıl içinde 1100 sayısının üzerine çıktı. Bu süre içinde 50 binden fazla kişi bu bölgelerde istihdam edildi. İzmir Teknoloji Üssü Türkiye'nin gelecek vizyonuna öncülük edecek bir projedir. Hem başarısını ortaya koyacak, hem de yeni adımlara vesile olacaktır."

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte protokolü imzaladı.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER