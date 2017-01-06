İzmir şehitleri için adliyede tören

İzmir'de dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesinde tören düzenlendi.

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Adliyenin protokol girişinde düzenlenen törende konuşan Bakan Bozdağ, ülkeye, adliyeye ve emniyete canları pahasına hizmet veren iki değerli evladı bugün hakka uğurladıklarını, onların şehitlik mertebesine yükseldiğini ifade etti.

"Saldırı, Türkiye'nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir"

Bakan Bozdağ, "Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanları cennet olsun. Onlar şehitler. İnancımıza göre şehitler diridir ancak biz onların diriliğini bilemeyiz, Rabbim bilir. Rabbim onların şefaatinden bizleri ahirette mahrum etmesin. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar, bunu biliyorum ama onlar, ülkeleri için, vatanları, milletleri için şehit oldular." dedi.

Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu saldırı aynı zamanda Türk milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşlik hukukuna yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı, Türkiye'nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Türkiye bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi terörle en etkin şekilde mücadele etmeye devam edecektir.

Terörün sonunu getirene kadar, teröristlerin sonunu getirene kadar, terör örgütlerini bitirene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi etkin bir şekilde sürecektir. Bu saldırıları yapanlar, yaptıranlar ve onları kullanan arkasındaki karanlık güçler, eğer 'bunları yaparsak Türkiye'nin terörle mücadelesi zaafa uğrar, Türkiye bizim dediğimiz çizgiye gelir' hesabı yapıyorlarsa boşuna aldanıyorlar. Türkiye, bin yıldır bu topraklarda, binlerce yıl yine bu topraklarda var olmak, güçlü olmak, hür ve bağımsız olmak, huzur ve bağımsızlık içinde yaşamak için mücadelesine devam edecektir."

Adliyedeki tören

İzmir Adliyesinin protokol girişinde düzenlenen törene, şehitlerin ailesi ve yakınları, siyasiler, yargı mensupları, adliye çalışanları, avukatlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin özgeçmişinin okunduğu törene katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

İzmir Müftüsü Ramazan Muslu'nun şehitler için yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı naaşlar cenaze araçlarına konuldu.