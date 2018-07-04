İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'dan "değişim" açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisinde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir" dedi.

CHP'de Genel Başkanlık tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen eleştiriler de artmaya devam ediyor.

Tartışmalarla ilgili bir yorum da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'dan geldi.

"Değişim zorunlu hale geldi"

Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından oluşan tablo ve Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan son gelişmelerle ilgili konuştu.

"24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisinde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım."

İnce: Olağanüstü kurultay çağrısı yaptım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, bir önceki gün yemekte bir araya gelmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplama teklifini sunduğunu belirtmiş, “Benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. Bir ağabeyi-kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürütebileceği teklifinde bulundum. Kendisi 'evet' ya da 'hayır' gibi bir şey demedi” diye açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise İnce’nin açıklamalarına tepki göstererek, aile toplantısındaki konuşmaların ana bağlamından koparılarak medyaya taşınmasını doğru bulmadığını söylemiş, olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağını dile getirmişti.

Kaynak: AA