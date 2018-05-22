İYİ Parti’nin milletvekili adayları açıklandı

İYİ Partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

İŞTE İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti’nin aday listesinde kendisine yer buldu.

İYİ Parti’nin kurucularından olan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday olmazken Gazeteci Mehmet Tezkan İzmir 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

Sürpriz isimlerden biri de Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur oldu. Cesur, Demirel’in memleketi Isparta’dan listede kendisine yer buldu. Salim Ensarioğlu Diyarbakır, ANAP’lı eski Bakan Ahat Andican İstanbul adayı olarak dikkat çekiyor. KAMU-SEN eski Genel Başkanı İsmail Koncuk Adana’dan, Şengül Hablemitoğlu ise İzmir’de vekil adayı.

İYİ Parti Divan Kurulu’nda yer alan isimlerin şehir ve sıraları şöyle:

Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray İzmir 2. Bölge 1. sıra, Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1. Bölge 1. sıra, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1. Bölge 1. sıra, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk Adana 1. sıra, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal Ankara 2. Bölge 1. sıra, Mahalli İdareden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu İzmir 1. Bölge 1. sıra, Strateji ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Basın Yayından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan Kocaeli 1. sıra, Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı M. Fatih Şeker İstanbul 2. Bölge 2. sıra, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas Aydın 2. sıra.

Kaynak: İHA