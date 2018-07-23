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İyi Parti'den 'Meral Akşener' kararı

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ilk yapılacak kongrede Meral Akşener'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı.

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İyi Partiden Meral Akşener kararı

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