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Buradasınız : » » İYİ Parti'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

İYİ Parti'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanlığından, "Sayın Meral Akşener her durumda cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir." açıklamasında bulunuldu.

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İYİ Partiden cumhurbaşkanı adayı açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün medya organlarında ve çeşitli kesimlerde, İYİ Parti'nin de içerisinde olduğu bazı "senaryoların" yer aldığı belirtildi.

İYİ Parti'nin duruşunu 1 Nisan 2018'de net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıkladığı ifade edilen açıklamada, "Bunu tekrarlıyoruz, Sayın Meral Akşener her durumda cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse oraya kadar gitmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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