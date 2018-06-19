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İyi Parti'den 250 kişi istifa etti

Manisa Salihli'de İyi Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlyas Çınar ile birlikte 250 kişi partiden istifa etti.

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İyi Partiden 250 kişi istifa etti

Salihli Kent Meydanı'nda bir araya gelen İlyas Çınar ve İyi partililer, aldıkları istifa kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Milliyetçilik ve vatanseverlikten uzak bir yönetim nedeniyle partiden istifa ettiklerini beliren İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çınar, Salihli ilçe başkanlığının gençleri dışladığını, il yönetiminin sorunları görmezden geldiğini savundu.

Çınar, şöyle konuştu:

"Grubumuz içinde bulunan arkadaşlarımızın bazı milletvekili adaylarını seçim çalışmasına davet etmelerine rağmen 'ilçe başkanına ayıp olur' gibi söylemlerde bulunmaları bu adayların halkın değil kişinin vekili olacağı kanaatine varmamıza neden oldu. Bu kadar aşağılamadan sonra böyle bir yapının ve oluşumun içerisinde bulunamayacağız. Partinin yönetimindeki şahıslarla bir başarı elde edilemeyeceği, bunun milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı olduğu tarafımızdan anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı 250 kişi ile İyi Parti Gençlik Kollarındaki görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, iyi parti
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