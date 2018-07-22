İyi Parti'de Akşener kongrede yeniden aday olmayacak

İyi Parti, Afyonkarahisar Sandıklı'da Teşkilat Çalıştayı için toplandı. Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı. İyi Parti'nin bir ay içinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Gerginlik çıktığı iddia edildi

Çalıştayın üçüncü ve son günündeki, basına kapalı değerlendirme toplantılarının gergin geçtiği, Meral Akşener'in de ortaya çıkan söylemlerden rahatsız olduğu iddia edildi. Akşener'e yönelik eleştirilerin dozunun artması üzerine ortam iyice gerildi.

Gerginlik nedeniyle toplantıdan ayrılmak isteyen Akşener'in, partililer tarafından güçlükle ikna edildiği ve "Seçimlerde başarısız oldum. Seçim sonuçlarının sorumlusu benim, gereği yapılır." dediği öğrenildi.

Olağanüstü Kongre kararı

Tüm bu söylentilerin ardından, İyi Parti Çalıştayı'ndan sürpriz bir karar çıktı. İyi Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

İyi Parti Meclis Grup Başkanı, İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partilerinin bir ay içinde olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldıklarını, basın mensuplarıyla paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir açıklama yaparak, genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

"Aday olamaya cesaret edecek başka birisinin olacağını düşünmüyorum"

Öte yandan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partini yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." dedi.

Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) 22 Temmuz 2018

Kurucu üye Eryılmaz istifa etti

Öte yandan, İyi Parti kurucusu Fatih Eryılmaz partisinden istifa etti. Eryılmaz, konuyla ilgili bir açıklama yapacağını ifade etti.

İyi partiden istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım — Fatih Eryılmaz (@erylmazfatih38) 22 Temmuz 2018

Kaynak: İHA, TRT Haber, DHA