İyi Parti katıldığı ilk seçimde 44 milletvekili çıkardı

25 Ekim 2017'de kurulan İyi Parti, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 968 bin 75 seçmenin oyunu aldı. Açılan sandıklardaki (yüzde 99) toplam oyların yüzde 10.1'ini elde eden İYİ Parti, böylece kesin olmayan sonuçlara göre, barajı geçen ve geçmiş sayılan 6 partiden biri oldu.

İyi Parti, Ankara'dan 5, İstanbul'dan 8, Antalya'dan 3, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'den 2'şer, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Denizli ve Aksaray'dan ise birer olmak üzere toplam 44 milletvekili kazandı.

Parti ilk seçiminde 54 ilde milletvekili çıkaramadı. İYİ Parti'nin milletvekili çıkaramadığı iller şöyle:

"Düzce, Osmaniye, Kilis, Karabük, Yalova, Iğdır, Ardahan, Bartın, Şırnak, Batman, Kırıkkale, Karaman, Bayburt, Zonguldak, Yozgat, Van,Uşak, Urfa, Tunceli, Tokat, Sivas, Sinop, Siirt, Rize, Ordu, Niğde, Nevşehir, Muş, Mardin, Malatya, Kütahya, Kırşehir, Kırklareli, Kastamonu, Kars, Hatay, Hakkari, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Çorum, Çankırı, Çanakkale, Burdur, Bolu, Bitlis, Bingöl, Bilecik, Artvin, Amasya, Ağrı, Adıyaman."

Başkanlık Divanı'nda yer alan Hayrettin Nuhoğlu, Lütfü Türkkan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şenol Bal, Aydın Adnan Sezgin, Aytun Çıray, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Fatih Mehmet Şeker'in yanı sıra eski bakanlardan Ahat Andican, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Aylin Cesur ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da milletvekili seçilen isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA