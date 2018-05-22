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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Yusuf Halaçoğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birici sırayı istemedi. 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerden Yusuf Halaçoğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Antalya Konyaaltı kent meydanında düzenlediği mitingde halka hitap etti.

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce oluşturulan listelerle ilgili partinin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu'nun aday gösterilmemesine değinen Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, ağabeyimdir. Kayseri birici sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolasıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum." diye konuştu.

 

 

Seçim vaadlerine ilişkin de çeşitli bilgiler veren Akşener, partisinin Antalya milletvekili adaylarının tanıtımını yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: miting, iyi parti, antalya
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