İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bolu'da halka hitap etti

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, İyi Parti'nin ileride siyasi tarihçilerin yazacağı bir organizasyon olduğunu söyledi.

"İlk defa aşağıdan yukarı doğru örgütlenen bir siyasi oluşumuz." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin potansiyeli, eğitimli insan gücü ve insanlarının çalışkanlığı bu ülkeyi geçekten kalkındırır ve işsizini bitirir, istihdam ortaya koyar. Tarım, hayvancılık ve turizm kenti olan Bolu, gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar olan Türkiye'de, 500 milyar doların üretildiği İstanbul ve Ankara'nın arasında olarak, yeteri kadar pay almıyor."

Akşener, gençlere iş bulmanın devletin görevi olduğunu belirtti.

"Gencine iş vermiyorsa onu ailesinin yanında mahcup etmemek de bu devletin görevidir. Onun için 500 lira biz vatandaşlık maaşı vereceğiz gençlerimize. Bin 500 lira emeklilerimize ikramiye vereceğiz, bayram ikramiyesi. Şimdi Türkiye'nin kaynakları var. Yapacaklarımızı söyleye söyleye geziyoruz. İnsana dokunan, insanı kalkındıran, genci umutlandıran, Türkiye’de yarınlarına dair, kendileri ile ilgili hayal kurabilecek gençler istiyoruz."

Türkiye'de 4 milyon Suriyeli sığınmacı olduğunu da anımsatan Akşener, "Ben o insanlara da çok acıyorum. Her vatandaş, her insan ülkesinde mutludur, ülkesinde özgürdür. Seçilir seçilmez ilk işim, Suriye ile ilişkileri düzeltmek, 4 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkelerine göndermek olacak." dedi.

Akşener, ekonomi ile tarımı sanayileştiren bir bakış açısıyla ülkeyi kalkındıracaklarını belirtti.

"Her yıl 50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağız. Gençlerimizi işsiz bırakmayacağız. Yüzde 11’lik işsizlik oranını 5 yılın sonunda 5,6’ya indireceğiz. Türkiye’nin bu konuda kaynağı da var, insan gücü de var. Türkiye’nin kaynakları yeterli. İnsan potansiyeli yeterli. İsraf, rüşvet ve yolsuzluk her kötülüğün anasıdır. Allah nasip ederse bunları ilk günden kesmezsek zaten Allah bize nasip etmesin. Gelecekte 2 büyük savaş çıkar; birisi sudan, birisi gıdadan. 5 yıl içinde Allah nasip ederse bu ülkeyi tarımda ithalatı kesilmiş, kendine yeten, 6. yılda da tarımda ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz."

Etkili olan sağanak nedeniyle konuşmasını kısa tutan Akşener, partisinin milletvekili adaylarını tanıtmasının ardından Düzce'de mitinge katılmak üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: AA