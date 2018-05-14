İyi Parti Genel Başkanı Akşener, seçim kampanyasına Ankara'dan başladı

Programda konuşan Akşener, vaatlerini ve yol haritasını anlattı.

Akşener, “Demokratik usullerle 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerle Türkiye demokrasi tarihinde bir büyük değişim yaşamıştır. Bugün millet yeniden bir büyük değişime ihtiyaç duymaktadır. Biz bu ihtiyacın farkındayız. Farkında olduğumuz için de milletimize güvendik. Milletim beni mahcup etmeyerek, büyük zorluklara rağmen sadece 6 saat içinde 100 bin imza vererek, bir kez daha demokrasimize sahip çıktığını göstermiştir” diye konuştu.

Bugün 16. yılını yaşamakta olan iktidarın eleştirisi ağırlıklı bir konuşma yapmayacağını belirten Akşener, “Buna lüzum hissetmediğim için değil, bir siyasi partinin lideri, iktidarının 16. yılında milletine, adalet ve özgürlük vaat eden bir manifesto yayınlamaya ihtiyaç duyuyorsa, milleti saf yerine koymaktan öte, kendi tükenmişliğini itiraf ediyordur. Sözün tükendiği yerdir. Artık bu yorgun ve yıpranmış defterin kapanması gerekir” dedi.

“YÖK’ü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır”

Akşener, “Ülkemizde bilimin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden olan, üniversite camiasının kamburu olmaktan öteye işlevi kalmamış YÖK’ü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. Göz bebeğimiz Türk ordusunun beşiği, Kuleli ve Işıklar askeri liselerini yeniden açacağız” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin tarihiyle, bilimsel çalışmalarıyla bir birikimin üzerinde yükselen kurumlar olduğunu söyleyen Akşener, “Üniversiteleri her ne şekilde olursa olsun bölmek, bir ülkenin geleceğine yapılmış en büyük ihanetlerden biridir. Cumhurbaşkanı olduğum ilk gün üniversiteleri bölmek için alınan bu kararın iptal sürecini başlatacağımızı buradan ilan ediyorum” diye konuştu.

Devletin yeni hareket edebilir güçlü yapısıyla geleceğin örnek ülkesi olması için daha pek çok çözümleri olduğunu aktaran Akşener, bunları 30 Mayıs’ta paylaşacakları beyannamede açıklayacaklarını vurguladı.

Hiçbir devletin hiçbir terör örgütüne müsamaha edemeyeceğini kaydeden Akşener, “Hiçbir terör örgütüne kendi işine geldiği zaman iyi, gelmediğinde kötü anlayışıyla yaklaşamaz. Hiçbir namuslu yönetici mesela FETÖ’yü, uluslararası bağlantılar içerisinde işine geldiği gibi kullanmayı düşünemez” dedi.

"ABD’ye en çok bağıranların çocukları ve torunları ABD pasaportu taşıyorsa kime güvenebiliriz" iddiasında bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye-ABD ilişkileri eskilerin deyimiyle ‘çift yüzlü yorgana’ dönmüştür. Dışarıda başka bir şey söylenmekte, içeride başka bir şey olmaktadır. Bölgemizdeki ülkelerin kalkınması ülkemizin menfaatinedir. Güçlü Irak, güçlü Suriye, daha güçlü Türkiye demektir.

En kötü komşu, hem içeride kavga eden hem de dışarıda sizinle kavga edendir. Bakın dünyaya, gelişmiş ülkelerin tamamı komşularıyla iyi ilişki ararken, bize kavga tavsiyelerine kulak kabartamayız, Müslümanların bombalanmasına el ovuşturan olamayız. Onlar sevinse de biz sevinemeyiz. Çünkü biz büyük bir milletiz."

“Parlamenter sisteme dönüş için, bir geçiş dönemi planlamaktayız”

“Parlamenter sisteme dönüş için, bir geçiş dönemi planlamaktayız” diyen Akşener, “Hiçbir zaman bir kaosa izin vermeyeceğiz, kaos ve krizlerden beslenen bir anlayışı asla benimsemeyeceğiz” diye konuştu.

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi türbesi oradan oraya taşınan Süleyman Şah’ın, Fırat’ta boğulmasından sonra, Kayı boyu, Hayme Ana’nın önderliğinde devam eder. Söğüt, Domaniç yollarını tutarlar. Bu büyük yürüyüşte, Hayme Ana’ya sorarlar ’Hayme Ana, daha ne kadar yürüyeceğiz?’ Hayme Ana’nın cevabı şöyle olur; ’Obamızın başı göğe değinceye kadar.’ Bana da soruyorlar, ’Meral Hanım nereye kadar yürüyeceğiz’ diye. Milletimizin başı göğe değinceye kadar yürüyeceğiz.”

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusu budur”

Konuşması esnasında kendisinin kimlik kartını göstererek, salondakilerden de kimlik kartlarını göstermelerini isteyen Akşener, “Lütfen, hepiniz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarınızı çıkarın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusu budur. Ağa da budur, reis de budur, paşa da budur. İrade sahibi de budur. 80 milyonun tamamı birinci sınıftır. 80 milyonun tamamı hiçbir fark gözetmeksizin devletimizin karşısındaki tek torpil belgesi de budur” dedi.

Kaynak: İHA