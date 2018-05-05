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Buradasınız : » » İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Milletimin imzasıyla adayım

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Milletimin imzasıyla adayım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli imzanın toplandığını söyledi. "An itibariyle 130 bini geçmiş durumdayız." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Milletimin imzasıyla adayım

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimi için Kahramanmaraş'ta miting düzenledi. Miting alanına gelen Akşener'i kadınlar karşıladı.

Meral Akşener, burada yağtığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli imzanın toplandığını söyledi.

"Ben sözünün eri bir insanım. Milletim onarsa adayım, milletim istemezse evime dönerim. Ve milletimin imzasıyla, mileltimin tercihiyle cumhurbaşkanlığına aday olacağımı ilan ettim. Milletimden Allah razı olsun, an itibarıyla 130 bini geçmiş durumdayız."

Akşener, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini iddia etti.

"Türkiye'de bir yönetim boşluğu var, yönetemiyorlar. Biz bu yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz. Türkiye'yi yönetmeye geliyoruz. Ayrım yapmadan yönetmeye geliyoruz."

Meral Akşener, Kahramanmaraş programının ardından Kilis'e geçti.

Kaynak: TRT Haber

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