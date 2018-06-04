İyi Parti Genel Başkanı Akşener CHP Genel Merkezi'nde

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Akşener binaya girişinde açıklama yapmadı.

Akşener, geçen hafta Millet İttifakı'ndaki partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüş için yol haritası belirlemek üzere toplantı çağrısı yaptı.

Bu kapsamda ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Meral Akşener, ardından Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi de ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber