İyi Parti Genel Başkanı Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak açıklama yaptı.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturma konusunda gözlem ve bilgilerini paylaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu da "Vatandaş bizden şunu bekliyor. Cumhurbaşkanlığı aldınız parlamentoda çoğunluğu sağladınız peki sonrası ne olacak diye soruyor. Birlikte demokrasiyi nasıl inşa edeceğimizi Türkiye’nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağını bağımsız yargıyı nasıl getireceğimizi konuştuk." dedi.

Akşener, geçen hafta Millet İttifakı'ndaki partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüş için yol haritası belirlemek üzere toplantı çağrısı yapmıştı.

Bu kapsamda ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Meral Akşener, ardından Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi de ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber