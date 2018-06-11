İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Adıyaman tütününü Türkiye'de değil dünyada marka yapacağız

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisince Adıyaman'da Sakarya Caddesi üzerindeki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, tütünün Adıyaman için önemli olduğunu, tütün konusunda Adıyaman halkının neler yaşadığını bildiğini belirtti.

Adıyaman tütününün dünyada sayılı tütünlerden biri olduğunu ifade eden Akşener, "Türkiye'de tütünü ortadan kaldırarak Virginia tütününü yaydılar. Direnen sadece Adıyaman tütünü oldu. Aracıları kaldıracağım. Adıyaman tütünü zaten önemli bir tütündü ve bu tütünü Türkiye'de değil dünyada marka yapacağız." diye konuştu.

Akşener, Adıyaman'ın sulama işlemini ve topraklarının sulanmasını en kısa sürede sağlayacaklarını, Adıyaman çiftçisinin tarlasıyla barışacağını dile getirdi.

Samsat ilçesinde iki defa deprem olduğunu ve insanların barakalarda kaldığını savunan Akşener, "Bu insanlara el uzatan oldu mu, o insanları çamurdan çıkaran oldu mu? Böyle devlet anlayışı olur mu, olmaz. Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde İyi Parti iktidar olduğumda biz Adıyaman'ı bu bölgenin doğu ve güneydoğunun tarım merkezi yapacağız. Tarıma dayalı sanayiyi burada kuracağız." ifadelerini kullandı.

Akşener, vaatlerine ilişkin iktidarın kendisine kaynak sorduğunu da belirterek, şunları söyledi:

"Suriyelilere, 150 milyar Türk lirası para harcandı. Ben cumhurbaşkanı seçilir seçilmez derhal Suriye politikasında değişikliğe gideceğim. Suriye'nin iç işlerine karışmaktan vazgeçeceğiz. Suriye'de istikrarı sağlayacağız. 4 milyon kardeşimizi sağsalim memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Şam Camisi'nde namaz kılamadı ama biz 81 ilden insanlarımızla birlikte inşallah seneye ramazanda Halep'te, Türkiye'den memleketine dönmüş mülteci kardeşlerimizle birlikte iftar açacağız."

Kaynak: AA