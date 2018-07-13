İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın: İrade bizde olsaydı Millet İttifakı'nı kurmazdık

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

"Vekil arkadaşımıza uyarıldı"

Aydın, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle ilgili Arkaz'ın Meral Akşener tarafından uyarıldığını doğruladı.

"Bu yaşanan olaydan sonra parti liderlerin durumu yanlış anlaşılmaya neden olacak bir durum var ise uyarı yapar, bu çok dağal bir tepkidir. Meral Hanım'ın Bahçeli'nin elini öpen vekil arkadaşımıza bir uyarıda bulunduğu doğrudur, uyarıları da yerindedir."

TBMM Genel Kurulundaki ant içme töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, geçmişte uzun süre MHP'de siyaset yaptığını, Bahçeli ile dostluğunun ve ağabey-kardeş ilişkisinin bulunduğunu söylemişti.

"İrade bizde olsaydı Millet İttifakı'nı kurmazdık"

Aydın, 24 Haziran seçimleri için CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelerek oluşturduğu "Millet İttifakı" ile ilgili de konuştu.

Çatı aday ile seçim kazanmanın mümkün olmadığını dile getiren Aydın, "Genel başkanım halkın oyları ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık." dedi.