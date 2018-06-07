İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Yalova'da halka hitap etti

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin Yalova il teşkilatınca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, 24 Haziran'da millet ittifakında yer alan partilerin mecliste çoğunluğu alacağını iddia etti.

Akşener, gençlere ya iş bulacaklarını ya da onlara iş sağlayacaklarını söylerek, iş buluncaya kadar da her gence aylık 500 lira vatandaşlık maaşı verecekleri vaadinde bulundu.

Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracaklarını kaydeden Akşener, "Kredi kartı takibi olan 4,5 milyon insanın kredi kartlarındaki o borçlarını bir defaya mahsus ödeyeceğiz dedik. Ona da çok bozuldular." dedi.

Akşener, Kanal İstanbul Projesinin ne kadara mal olduğunu ve Türkiye'ye ne kadar getirisi olacağının kimsenin bilmediğini ileri sürdü.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kıbrıs'ı sorduğunu söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

"Çünkü Kıbrıs bizim sadece yavru vatan değil aynı zamanda kalbimizdir. 18 adayı kaptırdın. İşgal altında. Söyleyip duruyoruz. Şimdi ilk defa Yalova’dan Gökçedereli Makbule Akşener'in torunun eşi olarak sesleniyorum ilk kez, diyorum ki Allah bana nasip etsin, milletim uygun görsün, teveccüh göstersin cumhurbaşkanı seçileyim ilk ziyaretimi o 18 adalardan birine yapacağım. Ondan sonra da Kıbrıs'a gideceğim."

Kaynak: AA