İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener oyunu İstanbul'da kullandı

İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlköğretim Okulu'na giden İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'i partililer karşıladı.

Akşener, 2119 numaralı sandıkta oy kullandı.

Meral Akşener çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok farklı bir seçime gidildiğini, hem partili Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminin yapıldığını hatırlattı.

"Hür iradeyle seçmenin verdiği sonuçlar tartışılamaz"

Seçimin hayırlı olmasını temenni eden Akşener, "Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Ama bir tek şey tartışılamaz. Hür iradeyle seçmenin verdiği, yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Ama buradaki en önemli kelime de hür iradedir. Yani seçimlerin hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Akşener, Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyledi.

Basın mensuplarının "Güne nasıl başladınız?" sorusu üzerine Akşener, "Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım" diye konuştu.

Kaynak: AA