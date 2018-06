İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kars'ta halka hitap etti

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin "baskın seçim" olduğunu öne sürdü.

Bu seçimde hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacağını anımsatan Akşener, "Bu seçimi apar topar, süper baskın seçim olarak getirenler pişman oldular. Bir sorunun cevabınını veremiyorlar, her şey iyiyse bu seçim niye yapılıyor, her şey kötüyse, sana niye oy verelim. Dolayısıyla 24 Haziran akşamı Türkiye'de değişim zamanı olacak inşallah." diye konuştu.

Akşener, İyi Parti'yi milletin kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hareketin adına 'cesurlar hareketi' dedim çünkü bu meydanları şereflendiren sizlerin nelere rağmen burada bulunduğunuzu ben biliyorum. Türkiye'nin her yerinden ve her ilçesinden oy alacağız. Türkiye'de her taraftan, her ilçeden oy alan tek siyasi parti biz olacağız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım, aynı zamanda genel başkan olduğum için sizden oy istiyorum."

Akşener, Türkiye'nin muhteşem coğrafyaya sahip olduğunu aktararak, "Uçakta gelirken yanımda bulunanların buranın silüetini görünce 'burası İsviçre'den güzel' dediklerini duydum. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Türkiyenin coğrafyası muhteşem. Kars, İsviçre'den güzel, bir başka şehrimiz İngiltere'den, bir başka şehrimiz İtalya ve Fransa'dan güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim vaatlerini anlatan Akşener, gençlere istihdam imkanı sağlayıncaya kadar ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceği sözünü hatırlattı.

"Bu ülkeyi kalkındıracağız"

Ülkede tarım ve hayvancılığın zor durumda olduğunu savunan Akşener, seçilmesi durumunda Kars'ı hayvancılık ve süt ürünlerinin sanayi merkezi yapacağınının sözünü verdi.

Meral Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyada bundan sonra iki savaş çıkabilir. Biri su, diğeri gıda savaşı. Türkiye 9 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor. Bunun içinde sarımsaktan tutun soğan, mercimek ve nohuta kadar her şey var. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ülkeyi 5 yılda tarımda kendine yeter ülke haline getireceğiz. Mazotu, yemi, elektriği, ilacı dünya nasıl yapıyorsa çiftçimiz için o noktaya getireceğiz. Ülkeyi kalkındıracağız. Bu ülkeyi tarımda ve sanayide üreten, çiftçisini destekleyen, gencine, işsizine iş bulan, israfı önlemiş, yolsuzluğu ve rüşveti ortadan kaldırmış Türkiye halinde inşallah koşturacağız. Bu ülke koşacak inşallah."

Kaynak: AA