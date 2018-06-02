İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Gaziantep'te halka hitap etti

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada dış politikada en önemli bakış açılarının Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Akşener şöyle devam etti:

"Önce komşularımızla ilişkilerimizi düzelteceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı, Suriye'nin gücü Türkiye'nin gücüne güç katar. Yani komşularımızla iyi geçineceğiz. Ben Emevi Camisi'nde namaza gideceğim demiyorum. Gaziantep'te kılmayı tercih ederim. Size söz veriyorum, 2019'un ramazan ayında 81 şehrimizden temsilcilerimizle, Suriyeli kardeşlerimizle, Suriye'de beraber iftar açacağız inşallah. Çünkü herkes vatanında mutludur, güvenlidir, mesuttur. İlk işimiz sınırlarımızdaki sistemi düzeltmek olacak."

İşsiz gençlere maaş

Akşener, Türkiye'yi bir yatırım merkezi haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Ben gençlerle ülkeyi yöneteceğim. Aranızdan bakanlar ve mucitler çıkacak. Aranızdan Mardin Lisesinden mezun Aziz Sancar'lar çıkacak. Onun için gençlerle beraber bu sistemi götüreceğiz." dedi.

Gençlere iş bulmanın devletin görevi olduğunu belirten Akşener, "Görevini yerine getiremiyorsa iş buluncaya kadar, o gençlere 500 lira aylık vatandaşlık maaşı bağlayacağım dedim, ortalık karıştı. Ya iş bulacağız ya da vatandaşlık maaşı vereceğiz. Ne zamana kadar? İş buluncaya kadar." ifadelerini kullandı.

Akşener, konuşmasının ardından partisinin Gaziantep milletvekili adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA