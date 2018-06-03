İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Akşener TRT'yi hedef aldı

Türkiye 24 Haziran’da sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları meydanlarda vaatlerini ardı ardına açıklıyor. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Adana'da halka hitap etti.

"Devlete, millete yük olan TRT'yi satacağım"

Akşener, daha önce TRT'yi satacağını açıklamıştı. Adana mitinginde bir kez daha TRT’yi seçim malzemesi yapmaya çalıştı. TRT çalışanlarının “TRT seçim malzemesi değildir” isyanını ilginç mimikler eşliğinde farklı bir mecraya taşıdı.

İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Akşener, milletin ekranı TRT’yi “millete yük” olarak tarif etti.

"Devlete, millete yük olan TRT'yi satacağım."

"OHAL şartlarında seçime gidiyoruz"

Sadece TRT’yi konuşmadı. Seçimlerin OHAL’de yapılacağını hatırlattı.

"OHAL şartlarında seçime gidiyoruz. Kendileri istediler, eyvallah dedik. Şimdi kendileri beüüüü şeklinde gidiyorlar."

Akşener Adana mitinginde ardı ardına vaatler sıraladı ancak akıllarda kendine has hareketleri kaldı.

Kaynak: TRT Haber