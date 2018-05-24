İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Akşener: Cumhurbaşkanı seçilirsem Suriyelileri ülkelerine göndereceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'daki Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı seçilirse Suriyelileri ülkelerine göndereceğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Herkes vatanında, memleketinde mutludur. Güçlü bir Suriye, güçlü bir Türkiye demektir. Güçlü bir Irak, güçlü bir Türkiye demektir. Komşularımızla ilişkilerimizi düzelteceğiz. Komşularımızla ticaretimiz yeniden gelişecek, karşılıklı yatırımlarımız yeniden gelişecek."

"Üst akıl sebep olduysa tedbirlerini açıkla"

Türk ekonomisinin bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu belirten Akşener, "Buraya gelirken baktık, dolar 4,70 idi. Dün itibarıyla 3 puan faiz artırıldı. Dolar aldı başını gitti. Deniliyor ki 'Üst akıl sebep oldu'. Kabul, üst akıl sebep olduysa tedbirlerini açıkla. Nasıl düşüreceksin, ne yapacaksın, tedbirlerini açıkla biz de yanında duralım." dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştiren Akşener, "Buradan satın alanları uyarıyorum. Allah bana nasip ederse 25 Haziran'da bu satışları iptal edeceğim. Sakın ola ki el sürmeyin." diye değerlendirdi.

Akşener, ekonominin iyileşmesi için çalışmalar yapmayı planladıklarına işaret ederek, "Şimdi Türkiye ekonomisinin güvene, ciddiyete, ehil, liyakatlı kadrolara ihtiyacı var. Allah nasip ettiğinde, inşallah 25 Haziran sabahından itibaren göreceksiniz Türkiye’ye yatırım akacak, doların ateşi düşecek, sanayici nefes alacak." dedi.

Seçim vaadlerini de anlatan Akşener, partisinin Konya milletvekili adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA