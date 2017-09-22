'İyi işlerin sayısı bizi üzen olayların sayısından her zaman fazladır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Bi̇z Anadoluyuz" projesi kapsamında, kentte misafir edilen çocuklarla bir araya geldi.

Duygularını salondaki öğrencilerle paylaşan Soylu, bazen televizyonlarda arka arkaya tatsız haberler izlediklerini, "Ülkede hep kötü şeyler mi oluyor" diye biraz moral bozukluğu yaşandığını anımsattı.

Bakan Soylu, Türkiye'de zaman zaman bu duyguların yaşandığına dikkati çekerek, "Ama biliniz ki öyle değildir. O hadiseler, rutinin dışındaki işler olduğu için haber olurlar. Aslında ülkede iyi işlerin sayısı, bizi üzen olayların sayısından her zaman kat kat fazladır. Bugün buradaki hadise, bu olay, salonun anlattıkları ve tarif ettikleri, kucaklaşma, bu iyi işlerden sadece bir tanesidir." diye konuştu.

"Büyük bir medeniyetiz"

Türk medeniyetinin ulu bir çınar olduğunun altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Büyük bir medeniyetiz. Medeniyet ne demektir; kültür, inanç, değer, tarih, insan ve birikmişlerimiz. Acılarımız, sevinçlerimiz, kazandıklarımız ve kaybettiklerimiz... Ailelerimiz, edebiyatımız ve sanatımız. Farklılıklarımız, hepsi bizim medeniyetimiz. Kimisi bu tarafa doğru gitmiş, kimisi yukarı doğru çıkmış ama hepsi aynı gövdeye bağlı. Ama kökleri derinde ulu bir çınar. Göğe doğru uzanmış, öz güveni yüksek, altındaki herkese eminlik veren, güven veren bir ulu çınar. Bizim medeniyetimiz; Tunceli, Trabzon, Artvin, Edirne, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir'e, medeniyetimiz, binlerce yıl önce geldiğimiz Moğol steplerinden, her birinden kendisine güç bulmuş bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz, sadece biriktirmemiş, hep sınavda olmuş. Aynen sizin imtihanlarınız gibi. Etrafımızdaki coğrafyada kah yangın olmuş, mazlumlara, insanlara hak etmedikleri davranışlarda bulunmuşlar. Bizim medeniyetimiz kapısını açmış. Güven sağlamış. 'Merak etmeyin, bu büyük çınarın altında size de yer ve huzur var' demiş."

Soylu, dönem dönem bazı odakların bu güçten rahatsız olduğunu vurgulayarak, ayırmaya çalışılan milleti bu ulu çınarın gövdesiyle bir arada tuttuğunu dile getirdi.

"Tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar"

Parçası olmaktan onur duyduğu büyük milletin, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da üstün anlayışı ortaya koyduğuna işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Büyük medeniyetin parçalarıyız. Bu medeniyetin içinde; İbni Sina, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Pir Sultan Abdal, Akşemsettin, Osman Gazi, Orhan Gazi var. Bizim medeniyetimiz büyük bir medeniyettir. Gövdesiyle bizi bir arada tutan ulu çınar bize sadece huzur vermiyor. Aslında onu uzaktan fark eden, gören bütün insanlığa güven veriyor. Sadece kendi bulunduğu alanı serinletmiyor, emin yapmıyor. Bu medeniyet aslında bütün coğrafyaya, dünyaya bu zenginliği aktarmaya çalışıyor. Onun için her birinizden o kadar çok umudumuz var ki, o kadar çok ümitliyiz ki. Doktor, mühendis, iyi bir bilgisayarcı, yazılımcı, iyi bir öğretmen ve vatandaş olmanızı istiyoruz. Medeniyetimize, inancımıza, kültürümüze ve değerlerimize, en önemlisi birbirinize sadakatle bağlı olmanızı istiyoruz. Bütün arzumuz bu. Bunun için çalışıyoruz. Gece 3'ü, 4'ü ve 5'i demiyoruz. Tayyip Erdoğan amcanız ve Binali Yıldırım amcanız bunun için çalışıyor. Dünyanın iyiliğe ihtiyacı var, esas bunun karşılanması gerekir. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Bunu ve bu üstünlüğümüzü ortadan kaldırabilmek için neler yapıyorlar. Tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar."