  • 05 KASIM 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » 'İtirazımız üzerine Rusya toplantıyı erteledi'

'İtirazımız üzerine Rusya toplantıyı erteledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya'nın PYD davetine ilişkin, 'İtirazımızı ettik Rusya toplantıyı erteledi. Yeni toplantıda PYD olmayacak' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Kalın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden Suriye müzakerelerinde Rusya'nın PYD'yi davet etmesi konusunda; " Bu hususda itirazımızı ilettik, Rusya'da toplantıyı erteledi. Yeni toplantıya PYD katılmayacak. Rusya ile bu konuyu da içeren başlıklar çerçevesinde temaslarımız olacak' dedi.  

'Güvenlik söz konusu olduğunda kimseden izin almayız'

Kalın ayrıca, İran ile güvenlik işbirliğinin artırılmasının ulusal güvenlik açısından önemine değindi ve şunları ekledi; 

'İran güvenlik konularında beraber çalıştığımız bir ülke. Tahran'la trafik devam edecek. Biz bunu NATO ittifakına alternatif olarak görmüyoruz." 

Terörle mücadelenin kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Kalın sözlerini şöyle sürdürdü;

'Dolayısı ile bu Kandil olur, Sincar'a yönelik olur, PKK'nın başka yerdeki örgütlenmelerine olur, Suriye'ye yönelik olabilir. Dolayısı ile buralarda Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bir gece ansızın gelebiliriz, o sürpriz etkisini yanımıza alarak biz terörle mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduk, bundan sonra da olacağız. Burada Suriye ayağı bizim için önem arzediyor. Dolayısı ile bu Afrin'de olabilir, başka yerler de olabilir, Haseke de olabilir. Rojava'nın diğer bölgelerinde olabilir, Telabyada da olabilir. Bütün bu bölgelerde Aynı cerablus'ta yaptığımız gibi bizim güvenliğimize yönelik bir tehdit sözkonusu olduğunda Türkiye bu konuda adım atmaktan hiçbir zaman çekinmez." 

'Bu konu Suudi Arabistan'ın iç meselesidir' 

Suudi Arabistan'ın bir dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydeden Kalı, "Bir tür sosyal devrimin yapı taşlarını mı acaba oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela kadınlara araba kullanma hakkı verilmesi bununla ilgili karar alındı ama 2018'de uygulamaya geçecek. Dünyaya açık İslam anlayışı esas alınmaya çalışılıyor. Yemen meselesi var. Umarız Suudi Arabistan'ın istikrarına barışına katkı sağlayacak bir süreç yaşanır." dedi. 

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: Terörle Mücadele, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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