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Buradasınız : » » İtirafçı yüzbaşı Burak Akın: Firar edenler sürekli benimle irtibat kurmaya çalıştı

İtirafçı yüzbaşı Burak Akın: Firar edenler sürekli benimle irtibat kurmaya çalıştı

İtirafçı yüzbaşı Akın, "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak, benimle irtibat kurmaya çalıştı" dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, bu sabah getirildiği Ankara Adliyesinde bir süre kaldıktan sonra yeniden emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince adliyeye getirilen Akın'a, savcılık tarafından FETÖ şüphelisi firari bazı kişilerin fotoğraf üzerinden teşhisi yaptırıldı.

Akın, bu işlemin ve ifadesinin alınmasının ardından yeniden emniyete götürüldü.

Ek gözaltı süresi alınan Akın'ın gelecek hafta adliyeye getirilmesi bekleniyor.

Bu arada, Akın'ın, emniyetteki ifadesi sırasında FETÖ mensubu olduğunu söylediği Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli yüzbaşı Fuat Söylemez'in de sabah adliyeye getirildiği, ardından Akın ile birlikte emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Katalogdan evlenmeyi kabul etmeyince örgütten dışlandı

Edinilen bilgiye göre Akın, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, itiraflarda bulundu.

Akın'ın beyanı üzerine ÖKK'da görevli Yüzbaşılar Fuat Söylemez ile Abdülkadir Koçyiğit gözaltına alındı.

FETÖ yapılanması içinde yer aldığını kabul eden Akın, darbe girişiminden ise haberdar olmadığını öne sürdü.

Akın, "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak, benimle irtibat kurmaya çalıştılar. Ama ben hep kaçtım, görüşmek istemedim" dedi.

Akın, darbe girişimi sırasında başından vurulmak istendiğini, ancak emeklediği için merminin dizine geldiğini iddia etti.

Örgütün kendisine katalogdan evlenmesini önerdiğini, ancak bunu kabul etmediğini söyleyen Akın, bu sebeple örgütten dışlandığını savundu.

Akın'ın beyanları üzerine gözaltına alınan Söylemez ise darbe girişiminden haberdar olmadığını öne sürerek, olay gecesi Silopi'de bulunduğunu söyledi.

Söylemez'in, "Ben bu örgüte küçük yaşta dini duygularla katıldım. Vatana ihanetim söz konusu değil" dediği öğrenildi.

Mersin'de bir "mahrem imam" daha yakalandı

Şüphelilerin beyanları üzerine örgütte "mahrem imam" konumunda bulunan bir kişi Mersin'de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin darbe girişimi gecesi ve öncesindeki telefon arama, aranma ve sinyal kayıtları da araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö, burak akın
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