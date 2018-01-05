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Buradasınız : » » İtirafçı olan yüzbaşı Burak Akın adliyede

İtirafçı olan yüzbaşı Burak Akın adliyede

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.

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İtirafçı olan yüzbaşı Burak Akın adliyede

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 27 Aralık 2017'de giderek, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Akın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Burak Akın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2017'de FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmanın ardından teslim olduğu ileri sürülmüştü.

FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da alan Yüzbaşı Akın, darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay karargahına gelmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler tarafından vurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö, burak akın
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