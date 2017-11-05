Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Aydın'ın Çine ilçesinde Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda çiftçilerin sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.

Fakıbaba, çiftçiye zarar ettirmemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek bakanlık olarak piyasa stabil olduktan sonra et satmaktan vazgeçebileceklerini söyledi.

Bakanlığın politikasının hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak olduğunu ifade eden Fakıbaba, bunun için biraz sabır gerektiğini dile getirdi.

"Düveye 'bu kesilebilir' izni veren bir veteriner çalışanımızı affetmem"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışan personelin yanlışını görür görmez açık bir şekilde kendisine iletilmesini isteyen Fakıbaba, "Çünkü bizler bu milletin sevdalısıyız. Siz ifade etmezseniz bu yanlışları göremeyiz. Örneğin bir düveye 'bu kesilebilir' diye izin veren bir veteriner çalışanımızı ben affetmem. Onun bu bakanlıkta çalışmaması lazım. Biz genelde bayramlarda düveler kesilmeyecek diye yazılar yazıyorduk. Bundan sonra her ay yazacağız." diye konuştu.

Fakıbaba, et piyasasında fiyatın oturduğunda ve makas kapandığında kasabın müşterisinin kasaba, market müşterisinin markete gideceğini fiyatlar belli bir seviyeye geldiğinde de herkesin mutlu olacağını kaydetti.

"İthal et olayı geçicidir"

Yerli üretim yapanlara saygı duyduğunu aktaran Fakıbaba, çiftçinin Türkiye'nin gelişmesi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Sosyal devlet olarak vatandaşa "ucuz et" yedirmek zorunda olduklarına dikkati çeken Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ben ithal ete karşı olan biriyim. Ama bir mecburiyet var. İthal et olayı geçici bir olaydır. Bu geçici dönem içerisinde bizler üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. İnşallah 3 yıl içerisinde kendine yeten hatta aşan et üretimi yapacak çalışmalarımız var."

Kaynak: AA