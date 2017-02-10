'İşverenimiz ve çalışanımız birlikte yürüsünler istiyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İstiyoruz ki işverenimizle çalışanımız birlikte, birbirine inanarak, birbirine güvenerek daha güçlü bir yolculuk yapsınlar" dedi.İzmir'deki programı kapsamında Torbalı ilçesindeki Merinos mobilya fabrikasında incelemelerde bulunan Müezzinoğlu, işçilerle öğle yemeği yedi.Bakan Müezzinoğlu, birlikte yemek yediği bekar bir işçiye evlenmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Müezzinoğlu, ziyaretinin ardından fabrika çıkışında yaptığı açıklamada, İzmir'de iş dünyası ile yaptıkları değerlendirme toplantısında milli seferberlik kapsamında İzmir'de gördüğü tablonun kendisini mutlu ettiğini söyledi.Merinos mobilya fabrikasında işçilerle öğle yemeği yediğini aktaran Müezzinoğlu, "İlk anda dahi hissettim çalışanlar son derece huzurlu ve mutlu. Bazılarına çaktırmadan belirli sorular sordum. Son derece standardı iyi. Merinos ailesine teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki işverenimizle çalışanımız birlikte, birbirine inanarak, birbirine güvenerek daha güçlü bir yolculuk yapsınlar. Dünya ile yarışta daha iddialı olsunlar. Bu büyük Türk milletine dünya ile yarışta iddialı olmak düşer." dedi.

Müezzinoğlu, bakanlık olarak hem çalışanın hem de işverenin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Zor bir 2016'dan sonra inşallah başarılarla dolu 2017'ye girdik ve bunun bütün gereklerini yapıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vasiyet olarak bıraktığı bir cümle var. Bu büyük Türk Milleti'ne muasır medeniyet seviyesi üzeri yakışır. O muasır medeniyet hedefine yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'na teşekkür eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti:"Kadın istihdamıyla ilgili, doğum yapmış annelerin çocuğu altı yaşına gelinceye kadar yarı zamanlı çalışma imkanı tanıdık. Doğum yapan annemizin istihdam kaybından uzaklaşmasın diye, annelerimize dedik ki siz tam zamanlı çalışın, maaşınızı tam alın, istihdamdan kopmayın. Evinizde anneniz veya kayınvalideniz varsa büyükanne olarak onlara destek vereceğiz. O büyükanne projesinde bin aileyle İzmir Ticaret Odamız katkı sağlıyor. Biz bunun yüzde ellisini, İzmir Ticaret Odamız da yüzde ellisini üstleniyor ki yaklaşık 6 milyon liralık bir proje. O projede de İzmir'in farkını pilot uygulamada göreceğiz."