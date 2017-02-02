'İstinaf mahkemeleri yargıya hız kazandırdı'

Yargıda iş yükünün azaltılması amacıyla geçen yıl 20 Temmuz'da faaliyete geçirilen ve eylül ayından itibaren de dosya kabul etmeye başlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), 5 aylık sürede 32 bin 627 dosyadan, 20 bin 46'sını karara bağladı.

Yerel mahkemeler tarafından verilen kararların incelemesini yapmak ve yargıda iş yükünü azaltmak amacıyla kurulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 23 ceza ve 37 hukuk olmak üzere 60 dairede 9 ilden gelen dava dosyalarına bakarak çalışmalarını sürdürüyor.

İstinaf mahkemelerinin çalışmalarına ilişkin gazetecilere değerlendirme yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, ikinci derece mahkemeleri olarak görev yaparak, dosyaları 15-20 gün gibi kısa bir sürede karara bağladıklarını anlattı.

"Bu istatistikler mahkemelerin hızlı çalıştığının göstergesi"

İstinaf mahkemelerinin bu süreç içerisinde beklenenin üzerinde performans gösterdiğini ifade eden Kaynar, "İlk derece mahkemelerinde verilen kararların yüzde 85-90 civarında burada kesinleşmesi öngörülüyor. Yani Yargıtay'a gidecek dava dosyası, tüm dava dosyalarının yüzde 15'i civarında. Şu anda Yargıtay'da bazı daireler de süreç içerisinde kapatılıyor. Bir kaç tanesi kapatıldı" dedi.

Kaynar, ilk derece mahkemelerinde verilen kararların inceleme süresinin çok kısaldığını ifade ederek, "Eylül ayından itibaren 23 Ceza Dairesine gelen 17 bin 74 dosyadan 11 bin 395'inin, 37 Hukuk dairesine gelen 15 bin 553 dosyadan ise 8 bin 651'i karar bağlandı. Bu istatistikler mahkemelerin hızlı çalıştığının göstergesi." diye konuştu.

İstanbul Bölge Adliyesinde bulunan 60 dairenin yeterli olmadığına değinen Kaynar, "Sayısal olarak Türkiye'nin tüm iş yükünün yüzde 40'ına yakın bir iş yüküne bakıyoruz. Ayrıca ekonomik büyüklük olarak yüzde 60'a karşılık gelir. Hem nitelik hem de nicelik olarak çok önemli dava dosyaları geliyor. 23 ceza dairesi şu anda yetmez, en az 35-40 civarında olması gerekir." dedi.

Kaynar, istinaf mahkemelerinde nitelik açısından çok iyi kararlar çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Hem kalite hem de süre açısından memnuniyet üst düzeyde. Yani eskisi gibi tutuklu dosyalar aylarca, yıllarca beklemiyor. Vatandaş alacağına bir an önce kavuşuyor. Dolasıyla bu vatandaşta büyük bir memnuniyet yaratıyor. İstinaf mahkemelerinin iş yükü fazla ve desteklenmesi gerekiyor. Özellikle bir ceza dairemize bir ayda 600 civarında iş geldi. Bu kaldırılabilir bir şey değil. Bu sistem desteklenirse yargıdaki gecikme, bir takım şikayetler yok olur diye düşünüyorum. Türkiye'de yargının hızlanacağını göreceğiz. Şu an 15-20 gün, yarın işlerimiz çoğaldığında 2 ay-3 ay olacak. Ama 2-3 ay bile bizim için müthiş başarı, müthiş bir süre. Dosyalar 2-3 ayda Yargıtay'ın kapısından içeriye girmiyor. Benim bir tutuklu dosyam vardı. 2007'de tutuklanmış kişiler. 2011'de ben karara bağladım. 2015'te ya da 2016'da Yargıtay'dan onanarak döndü o dosya. İnsanlar 8 veya 9 yıl dosyası kesinleşmeden tutuklu kaldı. Böyle bir sistem olmaz. Şu anda bizim tutuklu dosyalarımız geldiği gibi gidiyor." AA