İstifası istenen Belediye Başkanı Uğur'dan açıklama

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü açıklayacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına katılmak üzere geldiği Belediye Toplantı Salonu'nun girişinde bir basın mensubunun "İstifayla ilgili bir açıklama var mı?" sorusuna, "Açıklama var efendim, Pazartesi günü saat 17.00. Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." karşılığını verdi.