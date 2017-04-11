'İster PKK, ister Almanya, isterse Hollanda olsun, topunuz gelin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması çalışmaları kapsamında Tuzla ve Pendik'te düzenlenen mitinglerde halka hitap etti.

Tarihi bir kararın arifesinde olunduğunu belirten Soylu, 16 Nisan'ın bu memlekette sadece bir referandum ve bir anayasa değişikliği oylaması olmayacağını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pazar günü inşallah milletimiz ve bu bereketli topraklar çektikleri sıkıntılardan, badirelerden, gailelerden kurtulacaktır. Bu toprakların gerçek sahipleri, vatan evlatları, onların yaptığı gibi hile, desise, silahla, darbe ile değil, demokrasiyle, oyla, sandıkla gerekli cevabı verecektir."

Bakan Soylu, "Bu topraklar üzerinde hiçbir hakkı olmayanların, 'Biz bu ülkeyi yöneteceğiz.' demelerine karşı, bizim 'Evet bu ülke bizimdir, bu vatan, bu topraklar bizimdir.' diye haykırışımızın adıdır 16 Nisan." dedi.

7 Haziran'da hükümetin kurulamamasının birilerinin hoşuna gittiğini, sevinç çığlıkları attığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu milletin istiklaline, hürriyetine, birliğine, beraberliğine kastedenlere sesleniyorum: Biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz. Biz, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi'nin tahtında oturuyoruz. Biz kökü, nesebi, dini, inancı, imanı belli bir milletiz."

"Türkiye artık gol atacak bir ülke"

Mevcut sisteme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP, PKK, FETÖ, Almanya ve Hollanda'nın "iyi" dediğini belirten Soylu, "Buradan söylüyorum: ister PKK, FETÖ, DEAŞ, ister Almanya, isterse Hollanda olsun, topunuz gelin. Bize Pendik yeter, bize Türkiye yeter. Biz Batı'ya benzemeyiz. Onlar gibi komşularımıza sırtımıza dönmeyiz. Onlar kelle hesabı yapıyorlar. Daha kuvvetli olmak zorundayız. Ayaklarımız üzerinde, onurlu bir şekilde yaşamak zorundayız." diye konuştu.

Bakan Soylu, mevcut sistemde milletin hep gol yemesi, iktidara gelenin muktedir olmaması için planlar yapıldığını bu yüzden de Türkiye’nin hep gol yediğini söyleyerek, Türkiye'nin artık gol atacak bir ülke olduğunu vurguladı.

"Biz MHP ile uzlaştık, peki Kılıçdaroğlu kim ile uzlaştı?"

"Biz MHP ile uzlaştık, peki Kılıçdaroğlu kim ile uzlaştı?" diye soran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK, FETÖ, HDP ile uzlaştı mı? Her biriyle uzlaştı. CHP’li kardeşlerime söylüyorum. Siyaset yapıyoruz, bizi eleştirirsiniz ama memleket meselesine geldiğinde sandalye üzerinden hesap yaparsanız Türkiye’yi terör örgütlerine teslim edersiniz. Ey Kılıçdaroğlu, terörün değirmenine bilerek veya bilmeyerek can suyu taşırsan bu millet bunun hesabını bu dünyada da öteki dünyada da sorar. CHP’li kardeşlerim bunu mutlaka sorun. Yunan postallarından uzak mıyız da onlar gibi bizi denize dökmeye çalışıyorlar? Bu bir cinnet halidir. Bizi hep küçük gördüler. Bu bakış onlarda bir kin, öfke ve garez üretti. Bu milletin rızkını kimseye yedirtmeyiz."