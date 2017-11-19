'İstenilen noktaya gelindiğinde sınavlar da kalkacak'

Başbakan Binali Yıldırım, Milliyet gazetesine verdiği mülakatta, eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Sınavları tümüyle kaldıralım, çocuklarımızı bu kadar bunaltmayalım dedik. İlgili arkadaşlar henüz erken olduğunu söyledi. Ama ölçme-değerlendirme ve not sisteminde istenilen noktaya gelindiğinde bu da olacak." dedi.

Liselere giriş sisteminin detaylarını da anlatan Yıldırım, "600 civarındaki proje okula 120-130 bin civarında öğrenci alacağız. Peki, geri kalanlar açıkta mı kalacak? Hayır. Onları da en çok istedikleri okullara, oturdukları bölgeye, istek sıralarına ve puanlarına göre yerleştireceğiz. Kimine çok tercih hakkı, kimine az şans diye bir şey olmaz, adaleti sağlayacağız." dedi.

Eğitime yönelik eleştirilere de cevap veren Yıldırım, eğitimi günlük tartışmaların ve siyasetin malzemesi haline getirmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, bugüne kadar atılan adımları da hatırlatarak şunları söyledi:

"Ulaştırma bakanlığım döneminde okulların teknik altyapısını, teknoloji sınıflarını, tabletlerini ve internete ulaşılabilirliği biz sağladık. Çünkü çocuklarımız bir an önce çağı yakalasınlar istedik. Ve bugün, kim ne derse desin, çok iyi noktadayız ama yetmez. Daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda da herkesten destek bekliyoruz"

Kaynak: TRT Haber