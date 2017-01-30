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Buradasınız : » » İşte PKK'lı hainlerin korkulu rüyası

İşte PKK'lı hainlerin korkulu rüyası

Bakanlığın açıklamasına göre MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketinin iç ve dış operasyonlarda terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

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İşte PKKlı hainlerin korkulu rüyası
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Makine Kimya Endüstri Kurumu’nun geliştirdiği 122 mm topçu roketinin terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanıldığı kaydedildi. 

Güdümlü roketlerle, kilometrelerce ötedeki hedeflerin sniper (keskin nişancı) hassasiyetinde vurulabileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“MKE’nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi iç ve dış operasyonlarda terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanılıyor." 

40 roketi 80 saniye içinde atıyor

Roketsan'ın 122 mm.lik artırılmış menzilli roket ailesi klasik 122 mm.lik roketlere göre iki kat menzile sahip. Kısa süre içinde mevzileniyor ve ateş mevzi konumunu alıyor. MKE'nin yerli ve milli olarak ürettiği T-122 lançeri, 40 roketi 80 saniye içinde atabiliyor.

Hedefine çok daha hızlı ulaşıyor

Güdüm yeteneğinin kazandırılmasıyla, TR-122 roketlerinin savaş uçaklarına entegre edilmesi de söz konusu olabilecek.

Topçu roketleri havadan ateşlendiğinde hem yerçekimi etkisi büyük ölçüde ortadan kalkıyor hem de roket ateşleyen uçağın hızını arkasına alarak hedefine çok daha hızla ulaşıyor.

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