İşte kripto FETÖ'cülerin gizlenme taktikleri

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, 13'ü tutuklu 20 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, kripto yapı içerisindeki yapılanmanın detaylı olarak anlatıldığı "Birim Yapılanması Terminolojisi" bölümünde Arama Tarama Mesulü'ne (ATM) ilişkin, "ATM'ler, örgüt üyelerinin üzerinde ve evlerinde suç unsuru oluşturabilecek örgütsel bilgi, belge, dijital materyal bulunup bulunmadığının tespitini yapan ve dijital cihazları formatlayarak delilleri ortadan kaldıran örgüt mensuplarıdır." bilgisi verildi.

"Evdeki kitapların izahı mümkün olmalı"

İddianamedeki, kriptolara yönelik tedbirlerin anlatıldığı bölümde ise şunlar kaydedildi:

"Bilgisayarlarda örgüt tarafından izah edilemeyecek bilgi bulundurulmamalı, iletişimde kullanılan internet programları için muhakkak surette VPN kullanılmalı, evde bandrolsüz kitap, CD bulundurulmamalı, kitaplar izahı mümkün kitaplar olmalı. Evde mutlaka bir zula olmalı ve kullanılan şahsi flaş bellekler temiz tutulmalı. Mesaj/WhatsApp gibi programlara dikkat edilmeli, evde veya arabada örgütsel doküman bulundurulmamalı. Bu tedbirlerin alınıp alınmadığı ATM tarafından habersiz bir denetleme mekanizması içerisinde kontrol edilmektedir. Bilişim yakınlığı olan müdür, müdür yardımcısı ya da öğretmen seviyesindeki herhangi bir birim görevlisi ATM olarak görevlendirilebilir."

Ayrıca iddianamede örgüt üyelerinin daha güvenilir bir şekilde iletişime geçmek için halka açık yerlerdeki "Wi-Fi" bağlantısını kullandıkları aktarıldı.

İddianamede, "Telefon Wi-Fi'si ile iletişim" başlıklı bölümde şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ yapılanması içerisinde üst konumda bulunan örgüt mensupları tarafından kendilerine bağlı bulunan asker şahıslara internete bağlanabilme özelliği olan bir telefon verildiği, bu telefon içerisinde SİM kart bulunmadığı, iletişim kurmak için telefona sahip olan şahsın halka açık alışveriş merkezi, kafe, restoran gibi yerlerde internete bağlandığı, bu sayede önceden telefona yüklenen 'ByLock, Cover Me, Tic-Toc, Kakao Talk' gibi programlar üzerinden önceden gönderilen mesajların iletiminin yapılarak, örgütsel iletişimin sağlandığı tespit edilmiştir."

Kaynak: AA