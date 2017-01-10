İşte kahraman Mehmetçiğin 'çelikten kalesi'

Şırnak'ta Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, son teknoloji silah ve cihazlarla donatılan üs bölgelerinde PKK terörüne geçit vermiyor.

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye'ye geçişlerini önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hava destekli operasyonlar sürerken, Şırnak'ta Irak sınırına hakim tepelere konuşlu, son teknoloji ile entegre hareket eden silah sistemleri ile donatılan, "Şahin Gözü" olarak nitelendirilen Modüler Geçici Üs Bölgeleri (MGÜB) sayesinde sınırda teröristlere göz açtırılmıyor.

Dondurucu soğukta teröre karşı etkin mücadele

Irak sınırının sıfır noktasında Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı 2 bin 30 rakımlı, "Kartal Yuvası" olarak adlandırılan Karaçalı bölgesinde konuşlanan Mehmetçik, dondurucu soğuğa rağmen teröre karşı etkili mücadele yürütüyor.

PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Haftanin kampının karşısında yer alan ve özellikle bahar aylarında teröristlerin en önemli geçiş noktası olarak bilinen bölgede kurulan askeri üsde, güvenlik güçleri 24 saat gözünü sınırdan ayırmazken, bölge termal kameralar ve radarlarla da sürekli kontrol ediliyor

Her türlü tehdit bertaraf ediliyor

Güvenlik güçleri, aynı zamanda terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan kaçakçılığın da önüne geçiyor.

Türkiye sınırına yönelik her türlü tehdidin anında saptanarak bertaraf edildiği üs bölgesinde bir yıl içerisinde teröristlerce gerçekleştirilen 150'ye yakın saldırıya, radar sistemleriyle yapılan tespitler sonucu angajman kuralı ve meşru müdafaa kapsamında anında misliyle karşılık verildi.

48. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Nizamettin Doğan, sınırda son teknoloji ile donatılan Mehmetçik'in teröre karşı yürüttüğü etkin mücadeleyi anlattı.

Modüler üs bölgesi

Kurmay Albay Doğan, Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında 2 bin 30 rakımlı Karaçalı Üs Bölgesinin 27 Ağustos 2015'te faaliyete geçtiğini söyledi.

Üs bölgesinin açıldıktan 2,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde devletin imkanlarını seferber etmesi üzerine modüler üs bölgesi haline dönüştüğüne işaret eden Doğan, "Modüler üs bölgesi dediğimiz, gündüz ve gece gözetleme sistemleri, termal kameralar ve radarlar ile bunlarla entegre hareket eden silah sistemlerinin olduğu, son teknolojinin kullanıldığı üst bölgelerdir. Bulunduğu bölgelerde son derece etkin ve caydırıcı görev yerine getirmektedirler." diye konuştu.

"Bölge kritik öneme sahip"

Karaçalı Hudut Üs Bölgesinin de bu bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Burası iki açıdan kritik öneme sahip. Birincisi bölücü terör örgütü tarafından kullanılan Haftanin kampının çıkışı kapatması nedeniyle kritik öneme sahip. Üs bölgesinin ele geçirildiği tarihten bu yana 150'ye yakın irili ufaklı taciz ve saldırı girişimi olması da bunun göstergesidir. Yapılan bu saldırı girişimlerinde tek bir Mehmetçik'in burnu bile kanamamış, arkadaşlarımız kahramanlıklarıyla görevlerini en iyi şekilde yerine getirmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgenin ikinci önemi ise sınır ötesi ve bölgeye yönelik birlikler tarafından yapılan operasyonlar için çıkış noktası olarak kullanılmasıdır."

Operasyonlarda bölge etkin kullanılıyor

"Şu anda irili ufaklı operasyonlarda bu bölge etkin olarak kullanılıyor. Son olarak geçen yıl ekim ayında yapılan operasyonda bölgede 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." diyen Doğan, sorumluluk bölgelerinde yer yer 2 bin 500 rakıma ve 2,5-3 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen görevlerini büyük bir motivasyon, gayret ve istekle yerine getirdiklerini vurguladı.

Doğan, "Motivasyonumuzu sağlayan, hudut emniyeti görevinin son derece önemli olduğunu, buradan geçen her teröristin, ülkenin barış ve istikrarına kastedeceğini bilmemizdir. Devletimizin ve 80 milyonun arkamızda olduğunu bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

"Saldırılara misliyle karşılık vermekteyiz"

Karaçalı Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Fahri Eybek, bölüğün Irak'ın sınır hattında, bölgenin en stratejik öneme sahip noktasında bulunduğunu belirtti.

Yüzbaşı Eybek, bölüğün kritik noktada olmasının sebebinin bölücü terör örgütünün barındığı Haftanin kampının karşısında ve terör örgütünün kullandığı Haftanin vadisinin çıkış noktasında bulunmasının olduğuna işaret etti.

Üs bölgesinin doğu ve güney istikamet tepe bloğunun Irak toprağı olduğuna dikkati çeken Eybek, karşıdaki tepe bloğunun da Irak toprakları içerisinde olduğunu aktardı.

Bu tepe bloğundaki bölücü terör örgütü unsurlarınca muhtelif zamanlarda taciz ateşi açıldığını dile getiren Eybek, tüm bu saldırılara misliyle karşılık verdiklerini bildirdi.

Bu bölgeye zaman zaman operasyonlar da düzenlendiğini kaydeden Eybek, operasyonlarda 20 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Eybek, "Bölüğümde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mevcut en modern sistemlerden biri olan modüler üs bölgesi kurulmuştur. Bu kapsamda 360 derece gece gündüz 24 saat esasına göre gözetleme yapılmaktadır. Üs bölgesi askerlerin eksi 40 dereceye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde tasarlandı." şeklinde konuştu.