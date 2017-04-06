İşte FETÖ'nün gizlilik kuralları

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan bazı şüphelilerde "Örgüte eleman temini konusunda tespit edilme, fark edilme durumlarıyla alakalı dikkat edilmesi gereken hususlar" isimli örgütsel dokümanlar bulunduğuna yer verildi.

Bayburt Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, örgütün gizliliğe verdiği önem detaylı şekilde anlatıldı.

Devleti tüm anayasal kurumlarıyla ele geçirme hedefiyle gizli emelleri bulunan bir örgüt açısından en önemli unsurun gizliliğinden kaynaklanan gücünü muhafaza etmesi olduğu vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu hileye işlevsellik kazandıran gizlilik metodolojisi öyle boyutlara ulaşmıştır ki örgüt bilmesi gerekenler dışında kendisinden bile pek çok şeyi gizler hale gelmiştir. En büyük tehlikenin tehlikeyi fark etmemek olduğu gerçeğinden hareketle FETÖ/PDY, kaba kuvvet kullanan klasik terör örgütlerinin aksine alışılmışın dışında taktik ve stratejiler izlemektedir. Bu yüzden örgüt jargonunda 'tedbir' olarak tanımladığı gizliliğe, büyük önem vermekte, yasa dışı yapılanmasının bir tehlike olarak algılanmamasını sağlamak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu noktada örgütün en çok çekindiği tehlike, gücünün de kaynağını oluşturan gizliliğin tehlike olarak görülmemesinin sağladığı büyük avantajın yok olmasına neden olarak 'örgütün tespit edilmesi' durumudur."

Bu yüzden örgütün tespit edilmemek için aldığı önlemlerin, gizlilik, takiye, tedbire ne kadar önem verdiğinin görüldüğü kaydedilen iddianamede, son dönemlerde FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan bazı şüphelilerde "Örgüte eleman temini konusunda tespit edilme, fark edilme durumlarıyla alakalı dikkat edilmesi gereken hususlar" isimli örgütsel dokümanlar ele geçirildiği vurgulandı.

Örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarının gizliliğe riayet edilerek görev yaptıkları veya özel görev almak üzere başvurdukları resmi kurumlarda deşifre olmamaları amacıyla talimatlar verildiği de iddianamede yer alırken, bazı talimatlar ise şöyle sıralandı:

" - Sosyal medya üyelikleri kesinlikle kapatılmalı, ben bir şey yazmıyorum denmemeli, arkadaşlarından dahi tespit yapılıyor, kapatılması gerekiyor.

- Görüşmek için bizim kurumlara, evlere ve bunun gibi yerlere ziyaretler gerçekleştirirken hiçbir şekilde cep telefonu ve teknolojik sinyal veren aletler taşınmamalı, getirilmemeli.

- Çok sayıda kişinin bir araya geldiği toplantılara katılmamalı.

- Cep telefonlarından hizmet kurumlarına SMS dahi gönderilmemeli, telefon irtibatı olmamalı, kullanılması gerekiyor ise Cover me, Kakao ve benzeri programlar üzerinden görüşülmeli, telefonlarda ve bilgisayarda VPN kullanılmamalı.

- Kullandığımız araçlarımızın plakalı üzerinden ve benzin istasyonlarından sürekli olarak kontrol altında tutuldukları unutulmamalı.

- Kredi kartı harcamaları takip altında bilinmeli, hizmetsel harcamaların ve hizmet kurumlarında yapılan harcamaların nakit olarak yapılması.

- E-posta ve normal postaların kontrol altında tutulduğunu unutmayın, açıp içine bakıp tekrar eskisi gibi kapatabilirler.

- Özellikle otobüs, uçak gibi seyahatlerde ve diğer her türlü gezilerde ortak rezervasyon yapılmaması, herkesin bireysel olarak işlem yapması, şehir dışına giderken şahsi telefonun evde açık olarak bırakılması.

- Evlerde su ve elektrik abonelikleri şakirtlerin değil hizmetle irtibatlı olmayan akrabaların üzerine yapılabilir. Bu aşamada en son anne ve baba da kullanılabilir. Esnaf abiler kullanılmamalı.

- Hizmet evleri arasında cemaatin çok mobil olmaması değişikliklerin minimumda tutulması önemli.

- Arkadaşların sigorta üyelikleri hizmet kurumları ve esnaf abilerinin işyerlerinin üzerine yapılmasın.

- Şakirtlerin kaldıkları evlerde ve çevreye özel matematik, İngilizce gibi ders verilir, telefon şudur denilerek broşür basılır apartmana dağıtılır, birkaç çevreye yapıştırılır en azından gelen öğrenciler üzerine bir maskeleme olur.

- Hizmet müesseselerine şahsi araçlarla giriş yapılmamalı, araçlar biraz uzağa bırakılabilir.

- Bank Asya'da birinci derece akraba dahil hesap olmamalı."