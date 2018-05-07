İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunun kodları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması, 1 saat 13 dakika sürdü. Erdoğan, geçmişten bugüne Türkiye'nin ve partisinin serüvenini anlattı, gelecek vizyonu çizdi.
Konuşmasında sık sık “birlik” vurgusu yapan Erdoğan, manifestoda terörle mücadeleye önemli bir yer ayırdı. “Lider Türkiye” vizyonunun devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, yapıcı dış politikanın öne çıkacağını, savunma alanında dışa bağımlılığın azaltılacağını söyledi.
Kamuoyu Araştırmacıları İhsan Aktaş, Faruk Acar ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim manifestosunu TRT Haber ekranlarında analiz etti. İşte Erdoğan'ın açıkladığı, AK Parti’nin seçim manifestosunun kodları.
Kaynak: TRT Haber