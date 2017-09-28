  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'un yeni belediye başkanı 'Mevlüt Uysal' oldu

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mevlüt Uysal seçildi.

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İstanbulun yeni belediye başkanı Mevlüt Uysal oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal seçildi.

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ilk iki turunda, adaylardan biri, meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan seçilemedi. Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda 308 oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oy aldı.

Bu sonuçla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mevlüt Uysal oldu.

Mevlüt Uysal kimdir?

1966 yılında Antalya Alanya'da doğan Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı.

Uysal, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Mezun olduktan sonra bir süre serbest avukatlık yapan Uysal, siyasetin içinde de aktif olarak yer aldı.

Mevlüt Uysal, birçok sivil toplum örgütünün kuruluşu ve yönetiminde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde Başakşehir Belediyesi Belediye Başkanı seçildi.

Mevlüt Uysal, 30 Mart 2014'te ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanı oldu.

Mevlüt Uysal evli ve 4 çocuk babası. 

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