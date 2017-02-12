İstanbul'un finans merkezi olması için çalışmalar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi programı kapsamında yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'de sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önünü açacaklarını bildirdi.

İstanbul’un finans merkezi olabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında yurt dışında yerleşik yatırımcıların yurt içinde yabancı para cinsinden sermaye piyasası aracı ihraç edebilmesine izin verilmesinin öncelikli önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, Hazine Müsteşarlığının da bu çerçevede önemli bir adım attığını kaydetti.

Geçmişten bugüne yabancı yatırımcıların Türkiye'de yabancı para cinsinden borçlanma ihracı gerçekleştiremediğini bunun da uygulamada bulunan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar" hükümlerinin söz konusu işlemlere izin vermemesinden kaynaklandığını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Yabancı yatırımcı ve ihraççıların ülkemizde yalnızca Türk lirası üzerinden işlem yapabilmeleri, İstanbul Finans Merkezi projesinin gerçekleştirilmesine olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu sebeple, Hazine Müsteşarlığı tarafından söz konusu kararda yapılması planlanan değişiklikle İFM Programı kapsamında, dışarıda yerleşik kişilerin, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önü açılacaktır. Bu sayede, İFM projesinin hedeflerine ulaşmasına ve ülkemizdeki finansal derinliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacaktır. Yabancı finans aktörlerinin ülkemize gelmesi teşvik edilecektir."

"Balkan ülkelerinden talep geldi"

Söz konusu kararın İstanbul'un finans merkezi olma hedefine yardımcı olmasının yanı sıra gelen talepler üzerine alındığını belirten Şimşek, "Örneğin bazı Balkan ülkelerinden bu konuda talep geliyor. Kararla Balkanlardaki finansman sıkıntısı çeken ve büyük piyasalara ulaşma imkanı olmayan yatırımcıların Türkiye'de tahvil ihraç etmesinin önü açılacak." dedi.