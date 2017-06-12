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İstanbullulara toplu ulaşımda yüzde 50 bayram indirimi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ramazan Bayramı boyunca, toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi.

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İstanbullulara toplu ulaşımda yüzde 50 bayram indirimi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ramazan Bayramı boyunca, toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi.

İBB Meclisi'nde AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri, vatandaşların Ramazan bayramı sürecince tüm toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli faydalanması teklifinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan ve CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever'in imzasıyla Meclis gündemine alınan önerge, kabul edildi.

Buna göre 25-27 Haziran tarihleri ve 06,00-24,00 saatleri arasında tüm toplu ulaşım araçlarının vatandaşlara yüzde 50 oranında indirimli hizmet verecek.

Bayramda trafik yoğunluğunu önlemek ve özel araç kullanımının azaltılmasının hedeflendiği uygulama kapsamında, vatandaşlar Ramazan bayramı boyunca, İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküleri indirimli kullanabilecekler.

Etiketler: toplu ulaşım araçları, ramazan bayramı
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