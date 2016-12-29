İstanbullular dikkat! Kar fırtınası geliyor

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağışın, akşam saatlerinde "kar fırtınası"na dönüşmesinin beklendiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağışın, akşam saatlerinde kar fırtınasına dönüşmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yürütülen kışla mücadele çalışmaları kapsamında, ihbarlar doğrultusunda dün gece yarısından itibaren ana arterler ve kavşaklarda tedbirler alındığı ifade edildi.

110 ton tuz kullanıldı

Kentte, dün geceden itibaren 3 bin 437 personelin 932 araç ve iş makinesi ile kritik noktalarda buzlanma nedeniyle 110 ton tuz kullandığı aktarılan açıklamada, İstanbul genelinde kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için tuz torbaları (10 bin ton) bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada, araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmalarının, mevcut araç takip sistemi ile AKOM'dan takip edileceği, gerekli durumlarda araçların başka bölgelere yönlendirileceği belirtildi.

Kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekicinin muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletileceği kaydedildi.

58 trafik kazası meydana geldi

İstanbul'da fırtına ve dikkatsiz araç kullanımından dolayı ana arterlerde 21'i yaralamalı 58 trafik kazasının meydana geldiği ifade edilen açıklamada, fırtına nedeniyle 24 ağaç ve 5 direğin devrildiği, 60 binanın çatısının uçtuğu, D-100 ve TEM karayolunda 3 araç ile bir vincin devrildiği bildirildi.

Açıklamada, Zeytinburnu Spor Salonu'nda 498 evsiz vatandaşın misafir edildiği aktarıldı.