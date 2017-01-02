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İstanbul'daki terör saldırısı soruşturması: 8 gözaltı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Polis kaçan teröristin izini sürerken, olayla ilgisi olduğu düşünülen 8 kişi gözaltına alındı.

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İstanbuldaki terör saldırısı soruşturması: 8 gözaltı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgisi bulunduğu düşünülen 8 kişi gözaltına alındı. Teröristin olay yerine giriş ve çıkışında güvenlik kameralarına yansıyan bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Eşkali belirlenen teröristin işletmenin içerisinden yardım alıp almadığı araştırılıyor.   

Teröristin eşkali belirlendi

Kentin dört bir yanında operasyonlar yapan polis, saldırıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 8 kişiyi gözaltına aldı. Saldırının düzenlediği bölgedeki mobese ve mekandaki güvenlik kameralarının görüntüleri de saniye saniye inceleniyor. Teröristin mekanı terk ederken elde edilmiş bir görüntüsünden eşkali belirlendi. Teröristin işletme içerisinden yrdım alıp almadığı da polisin özellikle üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. 

Saldırganın ilişkili olduğu terör örgütünün de büyük oranda netleştiği ifade ediliyor .  

Etiketler: İstanbul'daki terör saldırısı soruşturması, 8 gözaltı
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