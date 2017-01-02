İstanbul'daki saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ülkelerine gönderildi

Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitiren Lübnanlı İlyas Wardini, Rita Şami, Heykel Müsellem'in cenazesi, Lübnan Başbakanlığınca tahsis edilen özel uçağa alındı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığınca, yaralıların durumunun takip edilmesi için Türkiye'ye gönderilen heyet ile saldırıda yaralanan 6 Lübnan vatandaşı ve yakınları da aynı uçakla ülkelerine hareket etti.

Yaralı Lübnan vatandaşlarından 4'ünün yoğun bakım şartlarında tedavilerinin gerçekleştirildiği, 2'sinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tunuslu ailenin cenazesi Kartaca'ya ulaştı

Saldırısında hayatını kaybeden Tunus vatandaşı Muhammed Ali Azzabi ile eşi Sinde Nakka'nın cenazeleri ülkelerine getirildi.

Kartaca Havalimanı'na ulaşan cenazeleri karşılamaya gelenler arasında bulunan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Ortaköy'deki "korkak ve çok acı" terör saldırısında yaşamını yitirenler arasında 2 Tunuslunun olduğunu dile getirerek, kurbanların ailelerine ve Tunus halkına baş sağlığı dilediğini ifade etti.

Doğan, "Tek bir şey söyleyebilirim; sadece belli bir devleti ya da bir kenti değil tüm insanlığı hedef alan bu terörle mücadelede dayanışma içinde olmalıyız." dedi.

Kartaca Havalimanı'ndan alınan cenazeler adli inceleme yapılmak üzere başkentteki Şarl Nikol Hastanesine götürüldü. AA