İstanbuldaki Kudüs zirvesi dünya gündeminde

İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi İstanbul'da olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla biraraya gelen Müslüman dünyasının liderleri ABD'nin Kudüs provokasyonuna verilecek cevabı görüşüyor.

Zirve aynı zamanda ABD'ye, Filistin halkının yalnız olmadığının bir mesajı. Bu mesaj sosyal medyadaki paylaşımlarda da öne çıktı.

Twitter'da #IslamicUnityforQuds etiketiyle paylaşımda bulunanlar Kudüs konusunda toplanan zirveye ilişkin haberleri ve zirveyle ilgili düşüncelerini aktarıyorlar.

Bu etiket öylesine yoğun bir ilgi ve destek gördü ki kısa sürede dünya listesinin en üstüne çıktı.

Siyasiler de tweetlerinde #IslamicUnityforQuds etiketini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Leaders of #OIC meet in #Istanbul for #IslamicUnityForQuds pic.twitter.com/febxxtETGP

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

We are in #Istanbul at #OIC Summit for #IslamicUnityForQuds pic.twitter.com/UzaE1VtfU4