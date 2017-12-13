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Buradasınız : » » İstanbuldaki Kudüs zirvesi dünya gündeminde

İstanbuldaki Kudüs zirvesi dünya gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dünyanın gündeminde. Sosyal medyada en çok konuşulan konu Kudüs zirvesi oldu.

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İstanbuldaki Kudüs zirvesi dünya gündeminde

İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi İstanbul'da olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla biraraya gelen Müslüman dünyasının liderleri ABD'nin Kudüs provokasyonuna verilecek cevabı görüşüyor. 

Zirve aynı zamanda ABD'ye, Filistin halkının yalnız olmadığının bir mesajı. Bu mesaj sosyal medyadaki paylaşımlarda da öne çıktı. 

Twitter'da #IslamicUnityforQuds etiketiyle paylaşımda bulunanlar Kudüs konusunda toplanan zirveye ilişkin haberleri ve zirveyle ilgili düşüncelerini aktarıyorlar. 

Bu etiket öylesine yoğun bir ilgi ve destek gördü ki kısa sürede dünya listesinin en üstüne çıktı. 

 

Siyasiler de tweetlerinde #IslamicUnityforQuds etiketini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

 

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan

Etiketler: zirve, kudüs, İİT
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