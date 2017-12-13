İstanbuldaki Kudüs zirvesi dünya gündeminde

İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi İstanbul'da olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla biraraya gelen Müslüman dünyasının liderleri ABD'nin Kudüs provokasyonuna verilecek cevabı görüşüyor.
Zirve aynı zamanda ABD'ye, Filistin halkının yalnız olmadığının bir mesajı. Bu mesaj sosyal medyadaki paylaşımlarda da öne çıktı.
Twitter'da #IslamicUnityforQuds etiketiyle paylaşımda bulunanlar Kudüs konusunda toplanan zirveye ilişkin haberleri ve zirveyle ilgili düşüncelerini aktarıyorlar.
Bu etiket öylesine yoğun bir ilgi ve destek gördü ki kısa sürede dünya listesinin en üstüne çıktı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Aralık 2017
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bizler barışa bağlıyız. Birleşmiş Milletler'i bir mekanizma kurmaya çağırıyoruz. ABD arabuluculuk vasfını yitirmiştir. Biz uluslararası bir mekanizma istiyoruz. #IslamicUnityForQudshttps://t.co/3Zi1H9ZcWK pic.twitter.com/WEObF1GoN7
Siyasiler de tweetlerinde #IslamicUnityforQuds etiketini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
“Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs’ü, Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.” #IslamicUnityForQuds pic.twitter.com/KPacR6nLdQ— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 13 Aralık 2017
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle,“Asırlarca Müslümanların göz bebeği olan bu mübarek beldeye sırtımızı dönmemiz, kendimizi inkâr etmemiz demektir”Kendimizi asla inkar etmeyeceğiz,Kudüs’e İstanbul gibi,Ankara gibi,Bursa gibi, Diyarbakır gibi sahip çıkacağız #IslamicUnityforQuds— Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 13 Aralık 2017
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Leaders of #OIC meet in #Istanbul for #IslamicUnityForQuds pic.twitter.com/febxxtETGP— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 13 Aralık 2017
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
We are in #Istanbul at #OIC Summit for #IslamicUnityForQuds pic.twitter.com/UzaE1VtfU4— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 13 Aralık 2017
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#IslamicUnityForQuds https://t.co/O7SXHLZDSx— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 13 Aralık 2017
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Cumhurbaşkanımızdan tarihi çağrı— Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 13 Aralık 2017
"Kudüs’ü, işgal altındaki Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıyor ve tüm dünyayı aynı şekilde tanımaya davet ediyoruz."#İslamicUnityForQuds
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan
Kudüs sadece bizim değil islam coğrafyasının kırmızı çizgisidir. #IslamicUnityforQuds pic.twitter.com/sFNeEIiBaC— Ahmet ARSLAN (@ahmetarslan36) 13 Aralık 2017