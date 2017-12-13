İstanbuldaki Kudüs zirvesi dünya gündeminde

İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi İstanbul'da olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla biraraya gelen Müslüman dünyasının liderleri ABD'nin Kudüs provokasyonuna verilecek cevabı görüşüyor.

Zirve aynı zamanda ABD'ye, Filistin halkının yalnız olmadığının bir mesajı. Bu mesaj sosyal medyadaki paylaşımlarda da öne çıktı.

Twitter'da #IslamicUnityforQuds etiketiyle paylaşımda bulunanlar Kudüs konusunda toplanan zirveye ilişkin haberleri ve zirveyle ilgili düşüncelerini aktarıyorlar.

Bu etiket öylesine yoğun bir ilgi ve destek gördü ki kısa sürede dünya listesinin en üstüne çıktı.

#SONDAKİKA

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bizler barışa bağlıyız. Birleşmiş Milletler'i bir mekanizma kurmaya çağırıyoruz. ABD arabuluculuk vasfını yitirmiştir. Biz uluslararası bir mekanizma istiyoruz. #IslamicUnityForQudshttps://t.co/3Zi1H9ZcWK pic.twitter.com/WEObF1GoN7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Aralık 2017

Siyasiler de tweetlerinde #IslamicUnityforQuds etiketini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

“Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs’ü, Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.” #IslamicUnityForQuds pic.twitter.com/KPacR6nLdQ — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 13 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle,“Asırlarca Müslümanların göz bebeği olan bu mübarek beldeye sırtımızı dönmemiz, kendimizi inkâr etmemiz demektir”Kendimizi asla inkar etmeyeceğiz,Kudüs’e İstanbul gibi,Ankara gibi,Bursa gibi, Diyarbakır gibi sahip çıkacağız #IslamicUnityforQuds — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 13 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Cumhurbaşkanımızdan tarihi çağrı



"Kudüs’ü, işgal altındaki Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıyor ve tüm dünyayı aynı şekilde tanımaya davet ediyoruz."#İslamicUnityForQuds — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 13 Aralık 2017

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan